Юрий Антонов на «Новой волне»: Лучшее украшение вашего города – люди

Певец и композитор Юрий Антонов сегодня выступил на закрытии Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» в Казани.

«Ваш город замечательный. Но самое лучшее украшение вашего города – это люди. И ваша республика замечательная», – сказал Антонов со сцены концертного зала New Wave Hall.

Музыкант исполнил свои легендарные хиты – «Не забывай», «От печали до радости», «Я вспоминаю».

Вчера певец не смог принять участие в гала-концерте «Новой волны» из-за плохого самочувствия.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» впервые проходит в Казани. Он открылся 21 августа и завершится сегодня.