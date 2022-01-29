Юрий Александров: «Перед нами стояла задача сделать оперу “Тоска” по гамбургскому счету»

В стенах Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Джалиля готовится премьера оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. Именно ей 30 и 31 января будет открыт юбилейный 40-ой Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина.

Юрий Александров: «В музыке композитором все события уже зашифрованы, а акценты расставлены. Режиссерская же работа заключается в том, чтобы вскрыть этот замысел»

Фото © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По словам заведующей литературной частью театра Жанны Мельниковой, в афишу фестиваля этого года вошли самые яркие и масштабные постановки, которые отражают лицо сегодняшнего театра.

Интересно, что режиссером большей части из них является художественный руководитель камерного музыкального театра «Санкт-Петербург Опера» – народный артист РФ, лауреат театральных премий «Золотая маска» Юрий Александров. Он поставил здесь такие спектакли, как «Пиковая Дама», «Аида», «Паяцы», «Севильский цирюльник», «Сююмбике», вошедшие в фестивальную программу.

Премьера «Тоски» также будет поставлена под его руководством в сотрудничестве с художником-постановщиком – народным художником России Вячеславом Окуневым.

«Тоска» — одно из наиболее драматичных произведений Джакомо Пуччини. Музыка ее экспрессивна, что отражено и в самом действии спектакля.

Сюжет разворачивается в Риме в начале XIX века. В центре водоворота событий – любовь певицы Флории Тоски и художника Марио Каварадосси.

Оперой «Тоска» Джакомо Пуччини 30 и 31 января будет открыт юбилейный 40-ой Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Пытаясь спасти от преследования бунтовщика Анджелотти, художник Каварадосси прячет его в колодце во дворе своего дома. Начальник полиции Скарпиа догадывается кто прячет преступник. Чтобы схватить его, он следит за Флорией Тоской, которая и приводит его к укрытию мятежника. Но вместо беглеца, в тюрьму попадает художник Каварадосси. Чтобы спасти любимого от пыток, девушка выдает место укрытия Анджелотти. Начальник полиции приказывает убить Каварадосси. Флория может спасти его, если подарит Скарпиа свою любовь. Ей ничего не остается, как согласиться на этот шаг. Но полицейский не собирается спасать художника, он всего лишь делает вид что расстрел будет ненастоящим. Получив от Скарпиа документы на побег, Тоска убивает его.

С наступлением рассвета Флория бежит к возлюбленному и рассказывает о предстоящем побеге. На казни солдаты поднимают оружие, гремит выстрел, Каварадосси падает. Девушка бросается к любимому, ведь инсценировка закончилась, и они свободны! И только увидев окровавленное тело, понимает, что случилось непоправимое.

«Режиссерская работа заключается в том, чтобы вскрыть замысел композитора»

Сюжет для казанского зрителя не новый: предшественница готовящейся версии оперы «Тоска» шла на сцене Татарского музыкального театра 25 лет до 2018 года. Она была поставлена швейцарским режиссером Кристофером Гроссером в сотрудничестве с художником-постановщиком Игорем Гриневичем в 1993 году.

«Я намерено не смотрел “Тоску” в прошлом исполнении – не хотелось новую работу начинать с впечатлений от предыдущей версии. К тому же “Тоску” за свою жизнь я ставлю, мягко говоря, не в первый раз. Для того, чтобы по-новому взглянуть на знакомую оперу, я беру в руки партитуру. Ведь в музыке композитором все события уже зашифрованы, а акценты расставлены. Режиссерская же работа заключается в том, чтобы вскрыть этот замысел и представить его на сцене», - рассказал о работе Юрий Александров.

«Я намерено не смотрел “Тоску” в прошлом исполнении – не хотелось новую работу начинать с впечатлений от предыдущей версии» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По словам режиссера, в опере «Тоска» заложены актуальные современному миру смыслы. Здесь противопоставляется образ художника, человека против политической системы, в которой ему приходится существовать. И их столкновение всегда приводит к конфликту, кровопролитию, катастрофе.

«Тема взаимоотношений государства и личности вечна. Государство выбирает наиболее удобную для себя форму правления – диктатуру. Здравомыслящий человек со своей стороны пытается вырваться из этой системы. В этом смысле опера “Тоска” по-настоящему современна. То, что происходило в XIX веке, то что так чутко воплотил в музыке Пуччини, применимо к нашим реалиям. Либеральные идеи себя скомпрометировали, демократия превращается в терроризм. Убивать ради сохранения системы – в порядке вещей. И конечно божественное (я имею в виду искусство) никогда не уживется с такой идеологией», - поделился мнением Александров.

«Театр модерна придумали не творцы, а директоры»

По словам режиссера, перед казанцами предстанет по-настоящему современный спектакль. Однако «современность» будет заключена не во внешних атрибутах – к примеру, Вячеслав Окунев готовит точные копии площади и церкви Сант-Анджело, в которых по либретто происходит действие. А сюжет развернется в ту же эпоху – никаких «перемещений во времени» в опере не произойдет.

«Я не устану повторять, что понятие “современный спектакль” заключается не в тряпках! А в том, чтобы режиссер донес мысль композитора до нынешнего слушателя на понятном ему языке. Театр модерна придумали не творцы, а директоры. Ведь облачить артистов в джинсы и майки куда дешевле, чем изготовить исторические платья – один такой наряд в цене может обойтись как весь “модерновый” спектакль», - заметил режиссер.

«Я всегда начинаю работу с музыки. Хотя прекрасно понимаю, что работа “под лупой” в поисках нужного нюанса чрезвычайно трудозатратна» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Юрий Александров в первую очередь музыкант, поэтому ищет «новые смыслы» исходя из музыки. Ведь иногда в паузе может быть заключен гораздо более глубокий смысл, чем в музыкальной фразе.

«Я всегда начинаю работу с музыки. Хотя прекрасно понимаю, что работа “под лупой” в поисках нужного нюанса чрезвычайно трудозатратна. Все, кто работает над спектаклем, должны найти общий язык. Только в этом случае возникает ансамбль как кульминация творческого процесса», - пояснил режиссер.

«В нашем спектакле я акцентирую внимание не на внешних проявлениях, а на внутреннем существе героев»

А образы здесь действительно непростые, неоднозначные. Каварадосси, к примеру, не просто противостоящий системе герой. Он – художник, и художник от бога. Неслучайно в первом действии он пишет Мадонну. Тем временем Скарпиа в новой редакции оперы не трактуется как примитивный злодей. Ведь он влюблен, хоть его любовь базируется на насилии.

«Ищи в добродетели злодейство, а в зле – добро. В этом смысле Скарпиа привлекает к себе пристальное внимание. В нашей версии за ним словно тень следуют жандармы. Но что это за сила? Его помощники или груз его ответственности? А может его страхи? В нашем спектакле я акцентирую внимание не на внешних проявлениях, а на внутреннем существе героев», - подчеркивает Александров.

Говоря о проблеме современной режиссуры, Александров отмечает, что камнем преткновения между режиссером и созданием стоящего спектакля становится отсутствие музыкального образования. Акцентируя внимание лишь на внешние атрибуты, пытаясь вызвать ажиотаж внешними проявлениями в виде, скажем, окровавленного тампона вместо розы, - признак неуважения к публике, отношения к ним как к глупой толпе.

«Театр без публики жить не может. Она такой же участник спектакля, как и артисты на сцене» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Непонятный театр я оставляю на совести других режиссеров. Считаю, что пока ты откровенен с публикой и по-честному вкладываешься в свою работу – зритель останется с тобой. Театр без публики жить не может. Она такой же участник спектакля, как и артисты на сцене. Пандемия дала нам наконец понять, что выступать перед полупустым залом невозможно. И зритель отзывается на эту честность. Надо сказать, в этом смысле в Татарстане очень хорошая публика, преданная, относится с пиететом к тому, что происходит на сцене. Только режиссер-гастролер может позволить себе выходки на сцене, а затем резюмировать: “Не поняли, обиделись? Идите к черту! Придут другие”. Так вот не придут. Ведь оперная публика – это своеобразный клуб любителей. Кто-то посчитал, что во все времена лишь четыре процента населения интересуется искусством», - рассказал Александров.

По убеждениям Юрия Александрова, только зритель определяет успешность постановки. Если ему скучно – виноват режиссер.

«Наша святая обязанность говорить с публикой на человеческом языке, приблизить события двухвековой давности к нашему времени. Вот что есть современный театр. Для меня реакция зрителей – показатель успешности постановки. Ведь такие категории как любовь, преданность, предательство, подвиг, находятся вне времени. И говорить о них нужно так, чтобы каждого в зале это тронуло. Руководство театра это понимает и с уважением относится к своему зрителю. Потому перед нами была задача сделать оперу по гамбургскому счету. Мы отправляли на переделку кресло Скарпиа, потому что оно не соответствовало цвету и стилю письменного стола. Такая заинтересованность руководства к происходящему на сцене дорого стоит», - уверен Александров.

Казанский зритель сможет оценить новое творение театра в двух составах: Партию Флории Тоски исполнят Зоя Церерина и Елена Михайленко («Геликон-опера»), а в роли Каварадосси выступят Ахмед Агади и Федор Атаскевич (Михайловский театр). Образ барона Скарпиа примерят на себя Эвез Абдулла (Германия) и Станислав Трифонов (Национальный Большой театр Белоруссии). За дирижерский пульт встанет Ренат Салаватов.