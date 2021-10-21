Юридическая клиника КИУ им. В. Г. Тимирясова: Наша миссия – помогать людям

На базе Казанского инновационного университета прошел научно-образовательный форум юридических клиник России. Он посвящен 20-летию юридической клиники КИУ.

Впервые термин «юридическая клиника» в 1855 году употребил российский ученый-правовед Дмитрий Иванович Мейер, а сегодня юрклиники есть практически во всех странах мира. Они формируются в вузах для оказания бесплатной правовой помощи всем нуждающимся в ней гражданам. Для студентов это возможность получить практику под контролем преподавателей – практикующих юристов.

Сегодня юрклиники очень широко распространены. Почти во всех вузах, связанных с юриспруденцией, есть своя юрклиника. Казанский инновационный университет не является исключением. В 2021 году исполняется 20 лет со дня создания юридической клиники КИУ. За это время проведена колоссальная по объему и разнообразию работа по оказанию бесплатной правовой помощи и правовому просвещению населения.

Только за последние 5 лет клиникой было принято и рассмотрено более 3 тысяч обращений граждан (предоставление консультаций, разработка проектов процессуальных документов, и т.д.). Всего же было принято более 9 тысяч обращений. Статистика последних лет показывает, что почти 89% обратившихся – пенсионеры, инвалиды и неработающие граждане. За годы деятельности клиницистами являлись сотни юристов: студентов, преподавателей, практических работников. Опыт работы клиники получил широкую известность и в России.

Юрклинику КИУ поздравили сегодня коллеги и представители госорганов. Научно-образовательный форум юридических клиник России объединил участников из Татарстана и России: руководителей, кураторов и сотрудников юридических клиник из Москвы, Санкт-Петербурга, субъектов Российской Федерации из разных федеральных округов, а также представителей органов государственной власти и местного самоуправления.

На открытии было озвучено приветствие заместителя министра юстиции Российской Федерации Максима Бесхмельницына, в котором он поздравил юрклинику КИУ с круглой датой и пожелал дальнейших профессиональных успехов. Свои поздравления передал министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин. От его имени коллективу Юрклиники была вручена Почетная грамота Министерства юстиции РТ. Благодарности от ректора получили и студенты, работающие в клинике. Среди гостей форума – начальник Управления Министерства юстиции РФ по РТ Максим Скирда, уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, первый заместитель министра юстиции РТ Айнур Галимов, старший помощник прокурора РТ Ирина Петрова, начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры РТ, выпускник КИУ Александр Цеханович и другие.

Первый проректор, проректор по научной работе КИУ Игорь Бикеев в приветствии отметил, что участниками форума стали руководители, кураторы и сотрудники юрклиник из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, субъектов РФ. Участниками также выступили представители органов государственной власти и местного самоуправления, а также бывшие клиницисты – выпускники вуза, которые занимают устойчивое положение в обществе, правоохранительной системе.

Целью форума стало обсуждение вопросов оказания бесплатной юридической помощи населению, разработка плана предложений по развитию движения юридических клиник.

Ректор КИУ Асия Тимирясова, обращаясь к участникам, отметила, что созданная 20 лет назад Юрклиника продолжает добрые традиции, заложенные еще в XIX веке. Создание первой клиники в Императорском университете стало основой практикоориентированного обучения студентов юридических направлений. Ректор особо отметила такую важную грань юрклиники, как наставничество, когда студентов обучают преподаватели и специалисты-практики: «Мы, например, приглашаем людей, которые имеют огромный опыт в судебной системе, органах Прокуратуры. Ребята помогают людям, которые не могут позволить себе платную юридическую помощь – это малообеспеченные, многодетные семьи, люди, столкнувшиеся с непростой жизненной ситуацией. Оказывая помощь, ребята учатся быть более социально ответственными».

Начальник Управления Министерства юстиции РФ по РТ Максим Скирда выразил слова благодарности Юрклинике, а также рассказал о цифровых технологиях для онлайн-решения юридических вопросов граждан. «Мы надеемся на участие членов юридических клиник в этой деятельности», – отметил Максим Скирда.

Бесценным является вклад Прокуратуры РТ в работу юрклиники КИУ. На ее базе постоянно работает общественная приемная Прокуратуры РТ. На торжественной части клинику поздравила старший помощник прокурора РТ Ирина Петрова: «Юридическая клиника — это официальное название. А если перевести на другой язык, это значит „быть ближе к людям“. Когда я езжу в районы, я понимаю, что людям на селе очень трудно получить юридическую помощь, потому что там нет юристов. Поэтому это очень важная, основная задача – быть ближе к людям. Вторая задача – это сочетание теории и практики. Студенты не только теоретически получают знания на лекциях. Они получают практические знания, „закалку в бою“. Третья задача – наставничество. Наши прокуроры приходят в клинику, передают свой опыт студентам. От имени Прокурора Республики Татарстан Илдуса Саидовича Нафикова хочется поздравить Юрклинику КИУ с 20-летием, пожелать долголетия и успешной работы».

Об уникальности юридической клиники КИУ, ее истории и деятельности рассказали ее сотрудники – директор Николай Бабкин и руководитель клиники Максим Матюнин.

«В большинстве случаев за бесплатной юридической помощью обращаются пенсионеры, малоимущие и люди с ОВЗ, – рассказал директор Юридической клиники КИУ Николай Бабкин. – При этом чаще всего людей интересуют жилищные вопросы. Также определенная часть трудностей связана с пенсионным обеспечением и соцзащитой».

Юридические консультации даются и в устной, и в письменной форме. Как правило, устной рекомендации бывает достаточно для разрешения несложных проблемных ситуаций. Письменное консультирование предполагает составление юридических документов, включая претензии, жалобы, исковые заявления, а также обращения в суд. Однако юридическая клиника не занимается уголовными делами и коммерческими спорами.

«У нас сложилась специализация по видам правовой помощи. Институт сформирован таким образом, что каждый юрист занимается своим направлением: охраной интересов сирот, защитой прав иностранных граждан, конфликтными ситуациями, связанными с медициной, и т.д., – пояснил Бабкин. – В целом мы реализуем очень важный общественный проект, который выходит за рамки консультирования. Наша работа направлена на поддержку и защиту людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации».

Участие в работе Юридической клиники добровольное. Клиницистами становятся студенты 2-го курса юридического факультета КИУ. Молодые специалисты остаются в клинике вплоть до 4-го курса, проделывая путь от стажера до консультанта. Перед тем, как приступить к исполнению обязанностей, студенты проходят специальное обучение, по окончании которого выдается диплом о повышении квалификации. За годы деятельности клиницистами стали сотни юристов: студентов, преподавателей и практических работников.

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская подчеркнула важность юридических клиник: «Люди обращаются в платные конторы, в которых взимается высокая плата, однако зачастую это не дает эффекта, люди остаются недовольны. В такой ситуации особенно важно оказать помощь гражданам. Юридические клиники ведут в этом отношении большую работу».

По окончании торжественной части мастер-классы для студентов КИУ провел заведующий бесплатной юридической консультацией юрфака МГУ Максим Дранжевский и член правления АНО «Центр развития юридических клиник» Аркадий Гутников.

По итогам научно-образовательного форума была подписана Резолюция о деятельности юридических клиник вузов Российской Федерации. В дальнейших планах – организация серии мастер-классов и тренингов для коллег из различных регионов РФ.

Фотографии предоставлены пресс-службой Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова.