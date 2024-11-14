Юрбюро Татарстана оказало юридическую помощь 200 военным СВО и их семьям

Государственное юридическое бюро Татарстана оказало юридическую помощь 200 военным СВО и их семьям. Каждую неделю, по четвергам, заместитель руководителя Госюрбюро РТ Рафаэль Гиниатуллов принимает граждан на базе республиканского филиала фонда «Защитники Отечества».



Чаще всего люди обращаются по вопросам, связанным с демобилизацией, вступлением в наследство, признанием наследника недостойным, защитой прав потребителей и получением единовременных выплат и льгот.



Госюрбюро помогает бойцам и членам их семей составлять юридические документы, а также информирует военных о доступных льготах и выплатах.