Юра Борисов заговорит в программе Петра Гуменника «Гамлет»

Фото: соцсети Глейхенгауза

Хореограф Даниил Глейхенгауз представил новую программу для фигуриста Петра Гуменника, в которой ключевым элементом стал голос актера Юры Борисова.

Глейхенгауз сообщил, что для постановки был специально записан монолог Шекспира в исполнении Борисова. «Мы взяли Шекспира и попробовали сделать программу иначе, чем обычно работаем с литературой. Это объединяет фигурное катание, литературу и театральную драматургию», — цитирует хореографа «Чемпионат».

В основе номера лежит сюжет фильма «Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"», а музыкальную линию создают композиции Макса Рихтера. Гуменник воплощает образ Шекспира через движение, в то время как голос Борисова становится стержнем драматургии ледовой истории.

Для Юры Борисова это не первое обращение к мировой культуре на высшем уровне: в 2025 году актер был номинирован на «Оскар» за роль второго плана в фильме Шона Бэйкера «Анора», а также удостоен номинаций на «Золотой глобус» и другие премии.

Теперь его голос зазвучит на льду, соединяя кинематограф, театр и спорт в едином номере.