Юных художников приглашают к участию в республиканском конкурсе «Я рисую как Шишкин»

25 января, в день рождения известного русского художника-пейзажиста Ивана Шишкина, стартует XIX республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин». Для участия в нем приглашаются воспитанники детских художественных школ, школ искусств и художественных студий Татарстана в возрасте от семи до 16 лет.

«В прошлом году Елабужский государственный музей-заповедник (сокращенно – ЕГМЗ – прим.ред) праздновал 190 лет со дня рождения всемирно известного пейзажиста Ивана Шишкина и 230 лет со дня рождения Ивана Шишкина, отца художника, внесшего огромный вклад в развитие Елабуги. За годы проведения конкурса „Я рисую как Шишкин“ с 2005 года в событии приняли участие 8369 детей. Лучшие работы юных художников после конкурса экспонируются в Доме-музее И.И. Шишкина», — рассказали «Татар-информу» в музее.

В состав жюри конкурса войдут профессиональные художники. Участники, занявшие призовые места, получат дипломы и денежные призы.

Работы на конкурс принимаются до 10 апреля 2023 года по адресу: 423600, г. Елабуга, ул.Набережная, 12, Дом-музей И.И.Шишкина. Контактный телефон: +7(85557) 7-53-02; 7-05-47; e-mail: elshishkin@mail.ru.

Конкурс проводит Елабужский государственный музей-заповедник при поддержке Министерства культуры и Общественной палаты Республики Татарстан. Тема конкурса — «Книга в моей жизни», он посвящен Году национальных культур и традиций в РТ.