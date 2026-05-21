Юных татарстанцев приглашают попробовать силы в конкурсе «Креатор будущего»

Дети и представители молодежи в возрасте от семи до 25 лет могут показать свои таланты на Всероссийском заочном творческом конкурсе «Креатор будущего-2026». Проект организует Арктический государственный институт культуры и искусств при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Принять участие в конкурсе приглашают школьников, студентов колледжей и вузов, воспитанников школ искусств и творческих студий. Допускается как сольное, так и коллективное участие.

Главная тема 2026 года – «Культурный код». Предусмотрены восемь направлений: «Фольклор и народная культура», «Живопись и графика», «Дизайн», «Хореография», «Музыкальное искусство», «Аранжировка и композиция», «Кино», «Медиа и цифровой контент».

Прием заявок продлится до 27 мая 2026 года включительно. Результаты опубликуют уже 1 июня на официальном сайте конкурса. Подробная информация о положении конкурса и требованиях к работам доступна на портале Арктического института культуры и искусств.