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Общество 21 мая 2024 17:27

Юных татарстанцев приглашают к участию в творческих конкурсах по ПДД

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Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной приглашает юных татарстанцев принять участие в конкурсе рисунков о ПДД. Творческие состязания приурочены к Международному дню защиты детей и Всемирному дню велосипеда.

Участникам VII Всероссийского конкурса рисунков по ПДД «Лето без ДТП», который будет проходить до 13 июня, предлагается нарисовать рисунки на заданную тему в любой технике исполнения.

О том, как безопасно пользоваться двухколесным транспортом, ребята могут рассказать в рамках конкурса видеоработ и презентаций «Берегись – велосипед!», конкурса декоративно-прикладного творчества по ПДД «Велобум», конкурса чтецов стихов про велосипед «Азбука велосипеда».

Подробную информацию о конкурсах можно узнать на сайте фонда.

#ПДД #конкурс
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