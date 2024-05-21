Юных татарстанцев приглашают к участию в творческих конкурсах по ПДД

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной приглашает юных татарстанцев принять участие в конкурсе рисунков о ПДД. Творческие состязания приурочены к Международному дню защиты детей и Всемирному дню велосипеда.

Участникам VII Всероссийского конкурса рисунков по ПДД «Лето без ДТП», который будет проходить до 13 июня, предлагается нарисовать рисунки на заданную тему в любой технике исполнения.



О том, как безопасно пользоваться двухколесным транспортом, ребята могут рассказать в рамках конкурса видеоработ и презентаций «Берегись – велосипед!», конкурса декоративно-прикладного творчества по ПДД «Велобум», конкурса чтецов стихов про велосипед «Азбука велосипеда».

Подробную информацию о конкурсах можно узнать на сайте фонда.