Юных спортсменов республики наградят на церемонии «Спортивные надежды Татарстана»

Фото: Министерство спорта РТ

В Казани пройдет 26-я церемония «Спортивные надежды Татарстана», на которой наградят около 600 юных спортсменов, воспитанников детско-юношеских спортивных школ республики. В числе лауреатов – победители и призеры первенств России, Европы и мира.

Среди награждаемых: победительница первенства мира по тхэквондо Элина Камалова, золотые медалисты первенства Европы по боксу и вольной борьбе Дарья Антипова и Рания Рахманова, победитель первенства Европы по греко-римской борьбе Сеник Варданян и другие.

В церемонии награждения ожидается участие заместителя Премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой и министра спорта РТ Владимира Леонова.

Торжественная церемония награждения «Спортивные надежды Татарстана» пройдет в Казани в Казанском цирке 26 февраля. Начало мероприятия – в 13:00 мск.