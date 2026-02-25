news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 25 февраля 2026 13:48

Юных спортсменов республики наградят на церемонии «Спортивные надежды Татарстана»

Читайте нас в
Телеграм
Юных спортсменов республики наградят на церемонии «Спортивные надежды Татарстана»
Фото: Министерство спорта РТ

В Казани пройдет 26-я церемония «Спортивные надежды Татарстана», на которой наградят около 600 юных спортсменов, воспитанников детско-юношеских спортивных школ республики. В числе лауреатов – победители и призеры первенств России, Европы и мира.

Среди награждаемых: победительница первенства мира по тхэквондо Элина Камалова, золотые медалисты первенства Европы по боксу и вольной борьбе Дарья Антипова и Рания Рахманова, победитель первенства Европы по греко-римской борьбе Сеник Варданян и другие.

В церемонии награждения ожидается участие заместителя Премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой и министра спорта РТ Владимира Леонова.

Торжественная церемония награждения «Спортивные надежды Татарстана» пройдет в Казани в Казанском цирке 26 февраля. Начало мероприятия – в 13:00 мск.

#церемония награждения #казанский цирк
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов в Сухуме: встреча с Гунбой и реконструкция набережной при участии Татарстана

Минниханов в Сухуме: встреча с Гунбой и реконструкция набережной при участии Татарстана

24 февраля 2026
Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

24 февраля 2026