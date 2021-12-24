Юных пациентов ДРКБ в Казани через окно поздравил «летающий» Дед Мороз

В преддверии Нового года и накануне Дня спасателя татарстанские студенты-спасатели ВСКС устроили новогоднее поздравление юным пациентам Центра детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ. Детей посетил Дед Мороз, который поздравлял их, заглядывая в окна больничных палат.

Такое «чудо» студентам-спасателям помогли создать профессионалы из Казанского ПСО МЧС России. С помощью альпинистского снаряжения спасатель, переодетый в Деда Мороза, спускался на тросах с крыши и поздравлял детей.

Из-за коронавирусных ограничений Деда Мороза с детьми разделяло окно, однако когда он «улетал», врачи и медсестры сразу заносили в палату юных пациентов новогодние подарки. Все 60 с лишним детей получили желанные сюрпризы.

«Новый Год – это тот самый праздник, от которого ждут чуда и волшебства. Поэтому наши добровольцы-спасатели разделили эту радость с теми, кто в ней больше всего нуждается – с детьми. Мы выражаем большую благодарность Министерству здравоохранения Республики Татарстан, ДРКБ и нашим наставникам из Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России», – сообщила руководитель татарстанского регионального отделения ВСКС Алёна Афонина.