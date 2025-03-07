Накануне 8 марта юным жительницам Нижнекамска вручили паспорта во Дворце бракосочетаний. Документ выдали сотрудники ЗАГС Нижнекамского района, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления ЗАГС кабмина РТ.

Фото: © Пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ

«Поддержать девушек в этот важный момент пришли родители, бабушки и дедушки. Праздничное мероприятие сопровождалось яркими концертными номерами», - рассказали в пресс-службе.

Паспорта вручили замруководителя исполкома Нижнекамского района по соцвопросам Ильдар Рамазанов и начальник отдела по вопросам миграции районного Управления МВД России Ольга Голякова. Исполнительный секретарь Нижнекамского отделения партии «Единая Россия» Марина Шарифуллина поздравила представительниц прекрасного пола с наступающим Международным женским днем и подарила тюльпаны. Мероприятие завершилось фотосессией.