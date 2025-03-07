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Общество 7 марта 2025 16:20

Юным жительницам Нижнекамска вручили паспорта во Дворце бракосочетаний

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Накануне 8 марта юным жительницам Нижнекамска вручили паспорта во Дворце бракосочетаний. Документ выдали сотрудники ЗАГС Нижнекамского района, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления ЗАГС кабмина РТ.

вручение паспортов

Фото: © Пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ

«Поддержать девушек в этот важный момент пришли родители, бабушки и дедушки. Праздничное мероприятие сопровождалось яркими концертными номерами», - рассказали в пресс-службе.

Паспорта вручили замруководителя исполкома Нижнекамского района по соцвопросам Ильдар Рамазанов и начальник отдела по вопросам миграции районного Управления МВД России Ольга Голякова. Исполнительный секретарь Нижнекамского отделения партии «Единая Россия» Марина Шарифуллина поздравила представительниц прекрасного пола с наступающим Международным женским днем и подарила тюльпаны. Мероприятие завершилось фотосессией.

#ЗАГС РТ #вручение паспортов #8 марта
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