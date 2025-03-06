Юным жительницам Нижнекамска вручили паспорта в преддверии 8 Марта

Фото: Управление ЗАГС Нижнекамского района РТ

В преддверии Международного женского дня юным жительницам Нижнекамска в главном зале Дворца бракосочетания торжественно вручили паспорта. Об этом сообщает Управление ЗАГС Нижнекамского района РТ.

Поддержать 14-летних девушек пришли их родители, бабушки и дедушки. Поздравил юных нижнекамок с вступлением в новую эпоху их жизни и пожелал им успехов во всех начинаниях заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Ильдар Рамазанов. Именно он вместе с начальником отдела по вопросам миграции Управления МВД России по Нижнекамскому району подполковником полиции Ольгой Голяковой вручил девушкам паспорта.

Помощник главы Нижнекамского района Рамиля Муллина и руководитель местного отделения «Движения первых» Роза Файрушина призвала девушек быть достойными гражданами своей страны. Участники «Движения первых» вручили школьницам символичные подарки.

В завершение мероприятия исполнительный секретарь Нижнекамского местного отделения партии «Единая Россия» Марина Шарифуллина поздравила девушек с наступающим 8 Марта и вручила им цветы.

Торжественное вручение паспортов сопровождалось яркими концертными номерами, создавшими особую теплую атмосферу, отметили в Управлении ЗАГС.