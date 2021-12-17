В Лениногорске полицейские поймали подростка-закладчика с 27 свертками наркотиков

В Лениногорске полицейские остановили «Ладу» 14-й модели, на переднем сиденье которой находился 16-летний подросток. Во время задержания юноша выкинул 22 свертка. Однако, как сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, во время досмотра у молодого человека были найдены еще пять аналогичных свертков. Экспертиза установила, что в пакетиках были наркотики, общим весом 29 г.

Кроме того, стражи изъяли у подростка телефон, в котором были координаты точек в Альметьевске, где также были изъяты 30 свертков с наркотиками.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушении на сбыт наркотиков, совершенное в крупном размере». В ближайшее время юному закладчику будет избрана мера пресечения.

