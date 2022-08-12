Юный хоккеист школы питерского СКА умер в больнице после попадания шайбы в область сердца

11 августа в результате несчастного случая на тренировке команды школы СКА 2008 г.р. скончался юный хоккеист Всеволод Малков. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

«Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца. Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь, которая провела все реанимационные мероприятия. Сердце Всеволода смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось», — говорится в официальном заявлении клуба.

СКА выразил соболезнования родным погибшего 14-летнего хоккеиста, а также пообещал разобраться в случившемся.

«Клуб окажет всю необходимую помощь семье погибшего, а также проведет внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего», – говорится на сайте питерского клуба.