Юный волонтер из Пестрецов встретился с получившим его письмо бойцом СВО

Фото предоставлено Гульшат Куделькиной

Юный волонтер Артемий Волков из Пестрецов встретился с участником специальной военной операции с позывным Электроник, который получил его письмо на передовой. В своем послании мальчик попросил его приехать в гости, чтобы вместе сыграть в футбол на поле нового манежа.

«Так как письмо не было закрытым, нам стало интересно, мы его прочитали, и оно было настолько душевное, прямо с таким теплом детским написано, что мы решили заламинировать его, чтобы оно не испортилось, и положили в гуманитарку», — рассказал представитель волонтерской организации «Чистое сердце» Олег Попков.

Фото предоставлено Гульшат Куделькиной

Так письмо от Артемия оказалось на фронте, где его получил боец из Пестречинского района Электроник.

«Непосредственно на передовой, когда я смог подойти к ребятам, которые привозили гуманитарную помощь, я сказал, чтобы пока ничего не открывали, ведь у меня есть ценный груз — нужно получить письмо Артемия. Из сотни коробок я нашел это письмо», — сказал военный.

Прочитав послание, боец удивился тому, что участников СВО поддерживают не только взрослые люди, но и дети. Военный решил исполнить мечту мальчика и встретиться с ним, однако из-за ранения в футбол сыграть не смог. Компанию Артемию составили его сыновья и юные футболисты из села Кощаково.

Фото предоставлено Гульшат Куделькиной

Мама Артемия Лариса Волкова рассказала, что сын уже не первый день занимается волонтерской деятельностью. Он собирает жестяные банки для изготовления окопных свечей.

«Он просил меня купить сгущенку, потом писал записки и вешал на дверях: „Соберу банки, помою сам”», — отметила женщина.

На прощание мальчик подарил бойцу обезболивающий препарат для оказания себе первой медицинской помощи, а также прочитал стихотворение, которое выучил накануне встречи.

Материал подготовлен при участии Гульшат Куделькиной.