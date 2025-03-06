Юный вокалист из Казани стал одним из победителей конкурса «Мелодии моей России»

Воспитанник детской школы искусств №16 Ново-Савиновского района Казани Сергей Караганов завоевал первую премию в средней возрастной категории в финале III Международного конкурса юных вокалистов «Мелодия моей России», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Особо была отмечена профессиональная работа педагога юного казанца – Киры Ожегиной. Юноша был удостоен чести представлять Татарстан на гала-концерте в Музее Победы.

Финал конкурса проходил с 21 по 23 февраля в Москве. Он объединил 80 талантливых солистов из различных регионов России, а также из Беларуси, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.

Конкурсанты 21 и 22 февраля представдяли свои выступления в Доме Рахманинова на Большой Ордынке, а 23 февраля в Музее Победы на Поклонной горе состоялся гала-концерт победителей.

Оценивало выступления конкурсантов профессиональное жюри под председательством заслуженной артистки РФ, солистки Московского Академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Валентины Щербининой.

Директор конкурса Ирина Волкова обратила внимание на высокий уровень подготовки участников и заявила о значимости мероприятия для патриотического воспитания молодежи. «Мелодия моей России» не только открывает новые имена в вокальном искусстве, но и способствует укреплению культурных связей между странами и регионами, сохранению памяти о Великой Победе», – сказала она.

Международный конкурс юных вокалистов «Мелодия моей России» – это ежегодное мероприятие, направленное на выявление и поддержку талантливых молодых исполнителей, развитие вокального искусства и укрепление культурных связей.