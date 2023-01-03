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Происшествия
3 января 2023  10:02
Полина Шевчук

Юный водитель устроил массовое ДТП под Челнами, в котором пострадали три человека

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Юный водитель устроил массовое ДТП под Челнами, в котором пострадали три человека
фото: Валентин Кулагин

Серьезное ДТП произошло накануне около восьми вечера на трассе Набережные Челны – Сарманово.

 

Фото: © Валентин Кулагин 

Как рассказал собственный корреспондент «Татар-информа» с места происшествия, предварительно установлено, что 21-летний водитель «Лады» 13-й модели выехал на встречку, где столкнулся с Volkswagen, а после с легковушкой Renault. От удара французский автомобиль откинуло на встречку, где он влетел в еще одну «Ладу».

 

Фото: © Валентин Кулагин 

«В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка "тринашки". Их с тяжелыми травмами госпитализировали. Также помощь медиков потребовалась женщине, которая находилась в немецкой легковушке», – уточнил корреспондент агентства.

 

#массовое ДТП #дтп челны
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