Юный водитель устроил массовое ДТП под Челнами, в котором пострадали три человека

фото: Валентин Кулагин

Серьезное ДТП произошло накануне около восьми вечера на трассе Набережные Челны – Сарманово.

Фото: © Валентин Кулагин

Как рассказал собственный корреспондент «Татар-информа» с места происшествия, предварительно установлено, что 21-летний водитель «Лады» 13-й модели выехал на встречку, где столкнулся с Volkswagen, а после с легковушкой Renault. От удара французский автомобиль откинуло на встречку, где он влетел в еще одну «Ладу».

Фото: © Валентин Кулагин

«В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка "тринашки". Их с тяжелыми травмами госпитализировали. Также помощь медиков потребовалась женщине, которая находилась в немецкой легковушке», – уточнил корреспондент агентства.