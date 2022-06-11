Юный водитель тонированного наглухо авто пытался скрыться от полицейских в Казани

Накануне в Казани прошел очередной рейд на любителей глухой тонировки, рассказали в городской Госавтоинспекции.

«За время проведения профилактического рейда сотрудниками Госавтоинспекции Казани было составлено 24 административных материала по статье "Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента» и за неповиновение законному требованию сотрудника полиции», – уточнил командир полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Казани Михаил Савин.

Так, 19-летний водитель затонированной «Лады» проигнорировал требование автоинспектора остановиться и попытался уехать. Водителя поймали и доставили в отдел полиции.