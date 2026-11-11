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Происшествия 11 ноября 2026 10:15

Юный водитель мопеда, чья 17-летняя пассажирка погибла, получил условку в РТ

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18-летнего жителя Высокогорского района Татарстана признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть 17-летней девушки.

Смертельная авария произошла 20 мая 2026 года. Парень ехал на мопеде Vento Grace без прав и без госномера по улице Сосновой в Высокой Горе. Вместе с ним ехала 17-летняя пассажирка. В какой-то момент он выскочил на встречку, наехал на бордюрный камень, после чего мопед опрокинулся. В результате происшествия девушка скончалась в тот же день в Высокогорской ЦРБ.

Вину молодой человек признал, раскаявшись в содеянном. Суд дал ему два года условно с аналогичным испытательным сроком. Парню также запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на два с половиной года.

#смертельное дтп татарстан #Прокуратура Татарстана #приговор суда
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