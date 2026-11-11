Юный водитель мопеда, чья 17-летняя пассажирка погибла, получил условку в РТ

18-летнего жителя Высокогорского района Татарстана признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть 17-летней девушки.

Смертельная авария произошла 20 мая 2026 года. Парень ехал на мопеде Vento Grace без прав и без госномера по улице Сосновой в Высокой Горе. Вместе с ним ехала 17-летняя пассажирка. В какой-то момент он выскочил на встречку, наехал на бордюрный камень, после чего мопед опрокинулся. В результате происшествия девушка скончалась в тот же день в Высокогорской ЦРБ.

Вину молодой человек признал, раскаявшись в содеянном. Суд дал ему два года условно с аналогичным испытательным сроком. Парню также запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на два с половиной года.