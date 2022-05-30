Юный водитель легковушки получил травмы в ДТП с внедорожником в Челнах
Авария произошла сегодня около трех часов дня у остановки «44 комплекс» в Челнах.
Со слов очевидцев стало известно, что дорогу не поделили внедорожник Audi и легковушка «Лада».
От мощного удара отечественную легковушку развернуло поперек дороги. Машина получила серьезные повреждения по кузову.
«За рулем "Лады" юноша был. На вид не больше 20 лет. Его медики скорой помощи забрали в больницу», – поделились с агентством свидетели ДТП.