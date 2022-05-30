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Происшествия
30 мая 2022  20:37
Полина Шевчук

Юный водитель легковушки получил травмы в ДТП с внедорожником в Челнах

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Юный водитель легковушки получил травмы в ДТП с внедорожником в Челнах

Авария произошла сегодня около трех часов дня у остановки «44 комплекс» в Челнах.

 

Фото: © очевидцы 

Со слов очевидцев стало известно, что дорогу не поделили внедорожник Audi и легковушка «Лада».

 

Фото: © очевидцы 

От мощного удара отечественную легковушку развернуло поперек дороги. Машина получила серьезные повреждения по кузову.

 

Фото: © очевидцы 

«За рулем "Лады" юноша был. На вид не больше 20 лет. Его медики скорой помощи забрали в больницу», – поделились с агентством свидетели ДТП.

 

Фото: © очевидцы 

 

#ДТП с пострадавшими #авария челны #пострадали в аварии
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