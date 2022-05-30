Юный водитель легковушки получил травмы в ДТП с внедорожником в Челнах

Авария произошла сегодня около трех часов дня у остановки «44 комплекс» в Челнах.

Фото: © очевидцы

Со слов очевидцев стало известно, что дорогу не поделили внедорожник Audi и легковушка «Лада».

Фото: © очевидцы

От мощного удара отечественную легковушку развернуло поперек дороги. Машина получила серьезные повреждения по кузову.

Фото: © очевидцы

«За рулем "Лады" юноша был. На вид не больше 20 лет. Его медики скорой помощи забрали в больницу», – поделились с агентством свидетели ДТП.