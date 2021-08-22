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Ру Тат
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22 августа 2021  08:04
Павел Климчак

Юный водитель легковушки на скорости влетел под Камаз в РТ, пассажир-подросток погиб

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ДТП произошло минувшей ночью на трассе Аксубаево – Новое Ибрайкино в Аксубаевском районе республики.

Как сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы аварии, молодой человек за рулём легковушки на высокой скорости въехал в «КАМАЗ», который стоял на обочине. В результате автомобиль смяло наполовину.

В ДТП погиб один из юношей в салоне легковушки. По словам очевидцев, ему на вид было не больше 17-18 лет. Второй подросток, который был за рулём, в результате ДТП оказался зажат в салоне авто. Его достали и увезли в ближайшую больницу.

#ДТП #ДТП с погибшими #ДТП с пострадавшими
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