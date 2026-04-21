Юный шахматист из Татарстана стал чемпионом мира по блицу

Фото предоставлено организаторами

Воспитанник Республиканской школы по шахматам, шашкам и го имени Р. Г. Нежметдинова Михаил Шишов успешно выступил на первенстве мира по шахматам, которое прошло в сербском городе Врнячка-Баня. В турнире участвовали около 450 шахматистов из 40 стран.

Шишов завоевал медали во всех трех дисциплинах: он стал чемпионом мира по блицу, занял второе место в рапиде и получил бронзу в решении блиц-шахматных композиций. По сумме результатов он стал одним из главных триумфаторов соревнований, подтвердив высокий уровень подготовки.

Также при участии Михаила Шишова и Архипа Морозова команда Russia 1 заняла первое место в командном турнире.

В школе отметили достижение спортсмена, подчеркнув вклад его тренеров Руслана Биткинина и Леонида Яроша, а также поддержку семьи и коллектива. Там добавили, что рассчитывают на дальнейшие успехи шахматиста.

Другие воспитанники школы также показали достойные результаты на первенстве мира. Архип Морозов в составе команды Russia 1 стал победителем командного турнира, занял седьмое место в блице и 13-е – в рапиде. Тихон Ларионов стал 20-м в блице и 11-м в рапиде. Муса Закиров занял 19-е место в блице и 21-е – в рапиде.