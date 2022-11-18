Юный москвич взял с двоих жительниц Казани предоплату за телефон, но гаджет не отправил
В полицию Казани обратилась местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой афериста при покупке мобильника, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.
Выяснилось, что девушка нашла объявление о продаже гаджета в одном из мессенджеров. Списалась с продавцом и перевела ему предоплату – 20 тыс. рублей. После этого продавец на связь больше не выходил.
Также была обманута 22-летняя жительница Казани. Она перевела за сотовый телефон 50 тыс. рублей.
Злоумышленника вычислили и поймали. Им оказался 19-летний житель Москвы. Юноша во всем сознался. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.