Юный москвич взял с двоих жительниц Казани предоплату за телефон, но гаджет не отправил

В полицию Казани обратилась местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой афериста при покупке мобильника, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Выяснилось, что девушка нашла объявление о продаже гаджета в одном из мессенджеров. Списалась с продавцом и перевела ему предоплату – 20 тыс. рублей. После этого продавец на связь больше не выходил.

Также была обманута 22-летняя жительница Казани. Она перевела за сотовый телефон 50 тыс. рублей.

Злоумышленника вычислили и поймали. Им оказался 19-летний житель Москвы. Юноша во всем сознался. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

