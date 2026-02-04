Юный казанец потерял почти полмиллиона рублей, назвав СМС-код мошенникам

Юный житель Казани потерял 460 тысяч рублей, назвав код из СМС злоумышленникам.

Как рассказали в полиции Казани, 18-летнему мужчине позвонил неизвестный, сообщил, что ему пришла посылка, и попросил прислать код из сообщений якобы для оформления доставки. После этого мужчине позвонила женщина, назвавшая себя сотрудницей банка, и рассказала, что личный кабинет молодого человека на «Госуслугах» взломан.

Чтобы обезопасить сбережения, собеседница порекомендовала установить на телефон особую программу для общения, а позже в беседе появился еще один «эксперт», который убедил парня снять все наличные и перевести на счета аферистов через банкомат.

Осознав, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

«Никогда не передавайте коды из SMS, данные банковских карт, пароли и личные документы незнакомцам. Не скачивайте подозрительные приложения и не предоставляйте удаленный доступ к своему устройству по требования посторонних лиц», – пишут в полиции Казани.