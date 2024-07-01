Юный доброволец из Нурлата перечислил карманные деньги в помощь бойцам СВО

Нурлатец Карим Сингатуллин перечислил свои карманные деньги в помощь бойцам специальной военной операции через группу «Вкусняшки для победы». Юный доброволец уже неоднократно участвовал в гуманитарных акциях: отправлял военным письма и рисовал открытки на праздники.

«Я решил, что это будет моим личным вкладом в приближение победы. Пусть и не так много, но все же. Понимаю, что пока мы здесь живем под мирным небом, можем позволить себе купить вкусности, солдаты сидят в окопах и порой остаются без возможности покушать. Пусть мой маленький вклад поможет накормить хотя бы одного бойца», – отметил Карим.

Организатор акции Елена Алексеева рассказала, что растрогалась до слез, когда получила уведомление о зачислении денег с подписью: «Я ученик 6-го класса школы №2 Карим Сингатуллин».

Отец Карима Альберт Сингатуллин подчеркнул, что такое проявление патриотизма у его сына не случайно.

«Оставаться в стороне, когда вся страна в едином порыве сплотилась в помощи бойцам, наша семья не может. Организуем финансовую помощь, хозяюшкам из “Вкусняшек” помогаем в доставке овощей, мяса, других необходимых продуктов. А такое решение сына принял как должное, пусть растет настоящим патриотом своей страны», – заключил мужчина.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Лейсан Галиевой