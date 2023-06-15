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Юные жители Тетюшского района собрали более 400 кг отработанных батареек
В Тетюшском районе РТ воспитанники детских садов и школьники собрали более 400 кг отработанных источников питания. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.
«Особую активность проявили ребята детского сада „Сказка“, которые собрали 84 кг батареек и школа № 1 им. Ханджина, собравшая 90,3 кг элементов питания», — рассказали в ведомстве.
Главной целью природоохранной акции — пропаганда раздельного сбора мусора и утилизации отработанных батареек. Специалисты министерства регулярно проводят в школах и детсадах познавательные экоуроки на тему бережного отношения к природе, чтобы повысить уровень экологической сознательности молодого поколения.
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