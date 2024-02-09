Юные жители Татарстана могут подать заявку на участие в новом сезоне шоу «Ты супер!»

Дети и подростки от 7 до 18 лет, проживающие в детдомах, приемных и опекунских семьях, в школах-интернатах Татарстана, могут подать заявку на участие в новом сезоне шоу «Ты супер!». Заявки принимаются до 15 апреля.

Заявки можно отправить на электронную почту vorontsova-tv@mail.ru, eliseeva55@yandex.ru. Подробная информация о конкурсе и правилах участия размещена по ссылке. Кандидат на участие в шоу должен представить анкету с представлением и видео с исполнением любимой песни, сообщают организаторы.

Участников проекта выберут во время удаленного кастинга. Сам конкурс будет проходить в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание детей и их сопровождающих берут на себя организаторы.