Юные жители Нижнекамска смогут принять участие в новом сезоне «Школы футбола»

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Юные жители Нижнекамска смогут принять участие в новом сезоне спортивного проекта в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» «Школы футбола» — 17 мая в городе нефтехимиков состоится отбор юных футболистов, по итогам которого шестеро участников получат путевки в летний спортивный лагерь #SIBURCAMP в Нижегородской области.

В отборе смогут принять участие мальчики и девочки 2011–2012 годов рождения. Он пройдет на территории спортивного комплекса «СИБУР Арена НК» по адресу: улица 30 лет Победы, 5Б. Всего предусмотрено три этапа: с 09:00 до 11:45 пройдет тренировка для мальчиков, с 11:45 до 14:30 — для девочек, с 15:45 и до 18:30 — еще один этап для юношей. Каждое тренировочное занятие направлено на развитие тактико-технических навыков детей.

Чтобы поучаствовать в отборе, нужно предварительно зарегистрироваться и получить допуск к занятиям спортом от врача. На занятия нужно взять с собой спортивную форму и обувь. На тренировках также будет организован спортивный мастер-класс для детей с ОВЗ.

Оценивать юных спортсменов будут специалисты во главе с заслуженным тренером России Александром Шаговым. В команду наставников войдут тренер по общефизической подготовке Ольга Шагова, тренеры Евгений Головченко, Павел Жигульских, Оксана Шмачкова и Юлия Юшкевич. Они оценят физическую подготовку, игровые навыки и умение ребят точно выполнять команды тренера.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Куратор проекта Дмитрий Сычев напомнил, что отбор в «Школу футбола» проходит в Нижнекамске уже второй раз, и подчеркнул, что такие мероприятия дают возможность юным спортсменам заявить о себе и получить рекомендации от приглашенных специалистов.

«Знакомство с профессиональными футболистами и опытными тренерами может стать для детей дополнительным источником мотивации, чтобы усиленно работать и развивать свое мастерство. Мы стремимся сделать спорт доступным для футболистов из регионов, чтобы у них сложилась хорошая спортивная карьера — талант не зависит от места проживания», — подчеркнул Дмитрий Сычев.

Список финалистов, которые вместе с тренерами отправятся в лагерь #SIBURCAMP в Нижегородскую область, будет опубликован на сайте проекта. Для ребят проведут мастер-классы и тренировки, соревнования, для тренеров организуют образовательный модуль с лекциями от специалистов федерального уровня, тренингами по развитию двигательной активности и психологической устойчивости у детей. Тренеров также ждет новшество — блок по работе с детьми с ОВЗ, который появился в программе «Школы футбола» в этом году.

«Наша задача как взрослых, как наставников интегрировать особенных детей в спортивное сообщество. В „Школе футбола“ подростки учатся воспринимать друг друга как равных вне зависимости от состояния здоровья. Дети с ОВЗ абсолютно обучаемы, они могут стать полноценными членами нашего общества. Как известно, дорогу осилит идущий, а нам нужно с помощью командного спорта помочь им этот путь пройти», — отметил руководитель проекта #SIBURCAMP Дмитрий Седов.