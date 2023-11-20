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Юные вокалисты из Татарстана могут присоединиться к конкурсу «Мелодия моей России»
Юные исполнители из Татарстана могут присоединиться к вокальному конкурсу «Мелодия моей России». Патриотический конкурс пройдет в два этапа: отборочный — дистанционный (с 21 по 28 декабря) и финальные очные прослушивания с церемонией награждения в Москве (2-4 февраля).
Отбор в первом этапе будет проводиться по видеозаписям с выступлениями, а финальный проведут в формате концерта.
Кроме того, финалистов ожидают мастер-классы, круглый стол, экскурсии по Российскому национальному музею музыки, Музейно-Храмовому комплексу Вооруженных сил России в парке «Патриот».
Победители «Мелодии моей России» смогут вместе с солистами московских оперных театров выступить на благотворительном концерте, приуроченном ко Дню Защитника Отечества, который состоится в столице.
Как отмечают организаторы, конкурс призван объединить молодое поколение в России и соотечественников, которые находятся за пределами родной страны.
Подробнее о проекте можно узнать на сайте конкурса.
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