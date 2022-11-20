«Юные творцы прекрасного»: в Казани наградили победителей конкурса «Тат-Арс-Тан»

На главной сцене Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева состоялся гала-концерт победителей республиканского конкурса «Tат-Арс-Тан». На сцене юные дарования республики представили произведения классического и национального искусства.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Позади тяжелые испытания творчеством, [необходимые] для того, чтобы сегодня мы вместе могли стоять на этой сцене. Я очень рада, что движение с каждым годом вовлекает всё больше активных, творчески одаренных ребят. В Татарстане созданы все условия для развития талантов, для реализации возможностей. Все участники уже большие молодцы, независимо от того, победители они или лауреаты. Я желаю вам дальнейшего творческого вдохновения, успехов и самого главного — не останавливаться на достигнутом. Сегодняшние результаты — это не предел, завтра будет лучше», — поприветствовала зрителей и юных артистов первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году конкурс объединил более 5 тыс. участников — юных музыкантов, танцоров, певцов и художников из 45 районов республики. За призовые места в финале боролись более 180 артистов — лауреатов и победителей детско-юношеских конкурсов в разных видах искусства.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В первую очередь я бы хотела передать слова поздравления от Председателя Государственного Совета республики Фарида Мухаметшина участникам конкурса и поблагодарить вас за ваше служение искусству. У нас самые талантливые дети, но талант [сам по себе] — это неограненный алмаз. Я благодарю вас, уважаемые педагоги и родители, за то, что вы развиваете наших детей и благодаря вашей поддержке они достигают таких успехов», — отметила в своем выступлении заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Юные дарования Татарстана исполнили на сцене различные музыкальные произведения, среди которых были «Ноктюрн» классика татарской музыки Рустема Яхина, «Болеро» немецкого композитора Вильгельма Поппа, танец «Трепак» Петра Чайковского, «Свадебный танец» из балета «Шурале» Фарида Яруллина, «Экспромт» русского композитора Милия Балакирева и «Пустячок» американского аранжировщика Лероя Андерсена. Открыл концерт Молодежный симфонический оркестр Татарстана, исполнивший знаменитый «Вальс цветов» из балета Чайковского «Щелкунчик».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Спасибо участникам за то, что вы вкладываете огромное трудолюбие и чуткость, чтобы показать нам сегодня лучшие номера и выступления. Нас, творческих людей, не так много, но мы воспитываем абсолютно все население. В этом нам помогают родители, педагоги, наставники, творческая большая семья. Отдельно хочется поблагодарить членов жюри — ведь им было не так просто выбрать среди талантливых детей победителей, так как все они достойны высоких наград», — подчеркнула проректор по учебной работе Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.

В рамках концерта также состоялась церемония награждения победителей конкурса «Тат-Арс-Тан». Отбор проходил по десяти номинациям: фортепиано, струнно-смычковые, духовые, народные академические и этнические инструменты, вокальное исполнительство, художественное слово, хореографическое, изобразительное, декоративно-прикладное искусство. Лауреаты были награждены памятными дипломами, а победители получили денежные сертификаты на сумму 30 тыс. рублей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выступления молодых исполнителей оценивали известные деятели культуры республики: народный артист Татарстана Расим Ильясов, заслуженный артист РТ Артур Мингазов, актриса театра и кино, член Союза кинематографистов России Зульфия Валеева, профессор Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова Флора Хасанова и ряд других.

«Дорогие участники — вы наше чудо и счастье, своим творчеством вы делаете нашу жизнь краше и ярче. Помните о том, что вы бесконечная гордость нашего Татарстана. Каждый из присутствующих здесь уже победитель, ведь вы оттеняете всю серость мира. Несмотря ни на что, вы идёте вперёд и смело продвигаете наше искусство в светлое будущее», — подчеркнул член жюри конкурса Расим Ильясов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Из заявлений организаторов следует, что главные задачи конкурса — вовлечь детские школы искусств в активную творческую деятельность, укрепить межрегиональные связи и сотрудничество в области творческого образования. Также мероприятие призвано способствовать сохранению и развитию лучших традиций культуры народов, проживающих в Татарстане. Конкурс проводится Министерством культуры РТ совместно с Таткультресурсцентром.