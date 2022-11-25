Юные татарстанцы заняли призовые места в международной премии «Экология – дело каждого»

Татарстан вошел в десятку регионов – лидеров по результатам II Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Об этом сообщают организаторы.

Всего от республики поступило 1 852 заявки, что в 6,5 раза больше, чем в 2021 году. Кроме того, юные татарстанцы заняли и призовые места в ряде номинаций.

Так, в категории «Экосемья» 1-е место заняла Наргиза Шайдуллина из Казани за видео «Быть экологом – здорово!». Девочка любит природу и принимает участие в разных экологических акциях, сортирует мусор, наблюдает за разведением редких рыб.

В номинации «Экорисунок» 3-е место заняла Азалия Асылгараева из села Верхняя Мактама Альметьевского района. Приз зрительских симпатий вручили Азалии Ханнановой из пгт Джалиль, в своем видеоролике она показала, как ее семья провела акцию «Экосплав», во время которой удалось собрать много мусора, брошенного людьми в воду.

Также спецпризы получили Илья Полянский (Казань), Азамат Ханнанов (пгт. Джалиль Сармановского района), Айсылу Валиева (Мамадыш), Ляйла Шайдуллина (с. Лешев-Тамак Сармановского района), Милана Галеева (Казань), Алия Шакирова (Чистополь), Тагира Давлетова(с. Лешев-Тамак Сармановского района).

Всего на суд жюри поступило более 45,5 тыс. работ из 89 регионов России и 33 стран ближнего и дальнего зарубежья.