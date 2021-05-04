Юные татарстанцы стали одними из самых активных участников конкурса «Поэзия Победы»

Юные татарстанцы стали одними из самых активных участников IV Всероссийского конкурса «Поэзия Победы». В этом году состязание посвятили 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Музея Победы.

Организаторы предложили поэтам «перенестись» в 22 июня 1941 года — авторы попытались передать горечь разлуки, боль утрат и надежду на возвращение родных с поля боя.

Всего поступило более 500 стихотворений от жителей 73 российских регионов, а также из Беларуси и Латвии. Конкурс проходил в трех возрастных номинациях: школьники от 11 до 13 и от 14 до 17 лет, а также участники от 18 до 25 лет.

Итоги творческого состязания подведут 21 июня. Лучшие работы разместят на сайте и в соцсетях Музея Победы. Победители получат призы, также будет создан онлайн-сборник лучших стихов.