Минмол может организовать прыжок с парашютом для детей в военно-патриотическом лагере РТ

В этом году в Татарстане продолжат работу палаточные военно-патриотические лагеря. Планируется, что в этом году их посетят около 3 тыс. детей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«Ежегодно такие лагеря организовывают на территории восьми муниципалитетов Татарстана. Путевки туда абсолютно бесплатные, нужно просто обратиться в исполком района. Ежегодно у нас там был интересный бонус: лучшие воспитанники могли совершить свой первый прыжок с парашютом. Мы постараемся и в этом году это организовать, но будем смотреть на нормы безопасности, которые в этом году особенно усилены», — отметила она.

Смена в палаточном лагере длится семь дней. За это время его участники могут получить знания об истории России, изучить основы военно-патриотической подготовки и заниматься спортом.