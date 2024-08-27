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Юные татарстанцы смогут поучаствовать в акции «Торопец. Возрождение русской культуры»
С 29 августа по 16 сентября 2024-го в рамках культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская акция «Торопец. Возрождение русской культуры», приуроченная к празднованию 950-летия первого летописного упоминания города.
Как сообщает Минкульт РТ, Торопец – один из самых древних городов Тверской области, косвенное упоминание которого относится к 1074 году. Он входит в список «Исторические поселения России».
Малое торопецкое городище считается самым высоким рукотворным насыпным сооружением в Европе. Его высота не менее 11 метров над водой. Размеры 95 на 70 метров. На этом холме стояли кремль и Георгиевский храм, где и произошло венчание Александра Невского. Торопчане очень берегут историческую память о событиях прошлого и об известных жителях своего города.
Школьники со всех уголков России смогут поучаствовать в рамках акции в двух номинациях: «Я – экскурсовод» и «Культурный маршрут по Торопцу».
Для участия в номинации «Я – экскурсовод» ребятам необходимо записать видеоролик с рассказом об одном из объектов культурного наследия города. После чего оставить заявку в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ» с предоставлением ссылки на видеоролик.
А тем школьникам, которые решат участвовать в номинации «Культурный маршрут по Торопцу», будет предложено создать свой маршрут по объектам культурного наследия города. Для этого молодые люди при подаче заявки должны будут подготовить презентацию и загрузить ее в свои личные кабинеты на портале «Культурадляшкольников.РФ».
По итогам акции члены жюри выберут 30 работ-победителей, которые будут опубликованы на вышеназванном портале.
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