Юные жители Татарстана могут побороться за экопремию и путевку на море

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) проводит II Международную детско-юношескую премию «Экология — дело каждого». К участию в конкурсе приглашаются в том числе и учащиеся из Татарстана, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В конкурсе принимают участие дети в возрасте от шести до 17 лет. Ребята могут представить свои работы в девяти номинациях, среди которых есть и индивидуальные, и командные. В индивидуальном первенстве творческие работы будут оцениваться в номинациях: „Экомир“, „Экопроект“, „Экоблогер“, „Экорисунок“, „Экофокус“, „Экомультфильм“, „ESG-поколение“. Команды могут принять участие в номинациях „Экосемья“ и „Экошкола“», — отмечают в ведомстве.

Заявки для участия в конкурсе принимаются на официальном сайте (www.экологияделокаждого.рф) до 1 октября 2022 года. Итоги будут подведены в ноябре 2022 года.

В прошлом году премия «Экология — дело каждого» была проведена Росприроднадзором впервые. Тогда на конкурс поступило 9,5 тыс. заявок изо всех регионов России, а также еще из 28 стран мира. Более 250 участников были отмечены ценными призами. Авторы лучших работ получили путевки на экологическую смену в ВДЦ «Орленок» и в гранд-отель «Жемчужина» в Сочи.