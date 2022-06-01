Юные татарстанцы поборются в картинге за Кубок Правительства РТ

Ко Дню защиты детей в казанском картинг-центре «Форсаж» стартовали XVI традиционные соревнования по картингу на Кубок Правительства Республики Татарстан.

За звание лучших из лучших поборются 249 юных спортсменов из 24 городов и районов республики. Заезды будут проходить в двух классах: Honda GX 200 (6,5 л.с.), где соревнуются пилоты от 8-12 лет и Honda GX 270 (9 л.с.), в них принимают участие пилоты в возрасте от 12 до 16 лет.

На торжественной церемонии участников и гостей поприветствовал заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев. Он отметил, что проведение таких соревнований стало хорошей доброй традицией.

«Наступило лето начались каникулы, а это значит, что пришла активная пора гонок на открытых площадках. Желаю всем удачи на этих стартах и достичь хороших результатов», – сделал акцент Садриев.

Победителей объявят и наградят сегодня в 16.00.