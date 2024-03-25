Юные татарстанцы могут принять участие в конкурсах к Всемирному дню рождения троллейбуса

Юные жители Татарстана могут принять участие в конкурсах, посвященных Всемирному дню изобретения троллейбуса. Они проходят с 18 марта по 18 апреля.

Как сообщают организаторы, состоятся III всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества по правилам дорожного движения «Троллейбусный бум», III всероссийский конкурс стихов и песен о троллейбусе «Азбука троллейбуса» и III всероссийский конкурс видеоработ и презентаций «Берегись троллейбуса!». Все мероприятия приурочены к Дню рождения троллейбуса, который отмечается 13 апреля.

Конкурсы проходят с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Их организатором выступает благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени «Наташи Едыкиной».

Более подробная информация о конкурсах представлена на сайте фонда.