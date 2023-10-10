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Юные татарстанцы могут принять участие в фестивале «Зеркало будущего»
Юные жители Татарстана в возрасте от 12 до 18 лет могут принять участие в VI Всероссийском фестивале детско-юношеских фильмов «Зеркало будущего». Заявки на участие принимаются до 15 октября.
Фестиваль текущего года включает пять традиционных направлений: «Игровое кино», «Анимационное кино», «Документальное кино», «Репортаж» и «Видеоблог». Кроме того, включены два новых направления – «Кинотанец» и «Киномузыка».
Конкурс может заинтересовать подростков, которые заняты созданием видеоконтента, съемками репортажей, фильмов и мультфильмов. Конкурсантам нужно выполнить задание и до 15 октября подать заявку на сайте. С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.
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