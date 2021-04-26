Юные татарстанцы могут поучаствовать во всероссийской олимпиаде по финграмотности

Татарстанских школьников приглашают принять участие во всероссийской онлайн-олимпиаде «Юный предприниматель и финансовая грамотность». Участниками могут стать ученики 1-9-х классов, сообщают организаторы.

Казань вошла в число 13 регионов, где завтра в очном формате пройдет торжественное открытие олимпиады. На церемонию приглашен министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. В этот день председатель Банка России Эльвира Набиуллина проведет открытый онлайн-урок «Что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять своими финансами?» — лекция подойдет для учеников 6-го класса и старше.

Олимпиада будет проходить до 17 мая 2021 года на платформе Учи.ру. Победителям и призерам вручат грамоты, всем участникам — сертификаты, которые будут доступны в личных кабинетах по завершении основного тура.

Проект реализуется ЦБ, Ассоциацией развития финграмотности при содействии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и Минэкономразвития России.