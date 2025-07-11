Юные таланты из Татарстана могут принять участие в конкурсе комиксов с ИИ

В июне 2025 года Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» (АНО ЦРИТ) дал старт Всероссийскому конкурсу Comic-AI Challenge, главной целью которого является развитие цифровых и технологических навыков у школьников 8–11 классов и студентов колледжей.

Проект реализуется в рамках Указа Президента РФ от 7 мая 2024 года о национальных целях развития до 2036 года, а также поддерживает цели Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, утверждённой в 2019 году.

Участникам предстоит не только пройти обучение основам программирования на Python и познакомиться с принципами ИИ, машинного обучения и компьютерного зрения, но и применить полученные знания на практике: создать собственный цифровой комикс — с помощью разработанной ими нейросети или существующих ИИ-инструментов.

Участие полностью бесплатное, все этапы, включая финал, пройдут в онлайн-формате. Принять участие можно на официальной платформе конкурса: https://challenge.braim.org/landing/ai.

Призовой фонд составляет 100 000 рублей. Авторы лучших комиксов получат шанс на публикацию в ведущих российских издательствах, а все участники, завершившие обучающую программу, — соответствующие сертификаты.

Зарегистрироваться и пройти обучение можно до 31 августа. Основной этап по созданию комиксов пройдёт с 1 по 20 сентября. Победителей объявят до 29 сентября 2025 года.