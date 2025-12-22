Юные предприниматели из РТ провели инновационную благотворительную ярмарку

Фото предоставлено пресс-службой

18 декабря в рамках республиканского проекта «Школьный бизнес – старт» в Казани прошла благотворительная ярмарка, объединившая 30 бизнес-команд из 14 районов Татарстана.

Проект реализуется по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», а его организаторами стали Министерство экономики РТ, подведомственный ему Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ и Министерства образования и науки Татарстана.

Особенностью этого сезона стала ориентация на высокотехнологичные решения, а сама ярмарка воплотила практические знания, полученные школьниками во время обучения в рамках проекта: от основ планирования до способов продвижения на рынке. Более 120 юных предпринимателей показали результаты нескольких месяцев работы, а эксперты высоко оценили их уровень подготовки.

«Ребята предлагают действительно качественные и востребованные товары, продуманные до мелочей – от анализа рынка до дизайна упаковки. Такие продукты уже сейчас готовы к выходу на электронные торговые площадки, что в сочетании с традиционными каналами сбыта дает реальные коммерческие перспективы», – подчеркнула начальник Управления развития предпринимательства Министерства экономики РТ Мария Суховая.

Руководитель проекта «Школьный бизнес-старт» Елена Тихонова отметила, что проект помогает сформировать у ребят такие важные для предпринимателя навыки, как креативность, ответственность и упорство.

«Участники, ориентированные на технологичный бизнес, демонстрируют аналитический склад ума и глубокие знания в точных науках. Мы мотивируем ребят усиленно работать над математикой и геометрией – это наш ключевой посыл в этом году», – сказала она.

Начальник Управления общего образования Министерства образования РТ Татьяна Алексеева рассказала, что в соответствии с поручением Раиса Татарстана с 2019 года в республике создано более 500 специализированных центров для развития инженерного мышления детей.

Всего за день участники продали товаров на сумму более 150 000 рублей, а часть выручки благотворительного мероприятия будет направлена в некоммерческую организацию «Добрая Казань» для лечения и реабилитации Марьям Ахмадшиной. В начале следующего года команды встретятся на чемпионате по решению бизнес-кейсов, а весной пройдет финальный слет, где лучшие из них поборются за суперприз – образовательную поездку в инновационный центр «Сколково» в Москве.