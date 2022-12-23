Юные предприниматели — будущее РТ: проект «Школьный бизнес-старт» провел ярмарку в Казани

Благотворительная ярмарка республиканского проекта «Школьный бизнес-старт» прошла сегодня в Казани. Юные предприниматели со всей республики представили свою продукцию — ювелирные и елочные украшения ручной работы, сладости, оригинальные предметы интерьера, развивающие игры. Половину вырученных средств школьники направят на лечение своей сверстницы Анисы Гариповой, подопечной фонда «Добрая Казань».

«Участники ярмарки — производители. Школьники продают то, что сделали своими руками. Эти ребята — фактически готовые предприниматели, опора нашей страны и республики», — отметил первый заместитель министра экономики РТ, директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Айрат Шамсиев на открытии школьной ярмарки.

По его словам, в республике насчитывается более 200 тыс. самозанятых. Участники сегодняшней школьной ярмарки после учебы смогут присоединиться к ним.

«То, что я сегодня здесь увидел, ничем не отличается от того, что делают взрослые люди. Вам осталось понять, что лучше продается, на что нужно обратить внимание, какой маркетинговый ход сделать, чтобы больше продать продукции», — посоветовал Шамсиев юным бизнесменам.

Половина участников проекта «Школьный бизнес-старт» — учащиеся сельских школ. И это очень важно, поскольку они в скором времени вырастут, закончат учебу и будут развивать свой бизнес в родных деревнях и селах.

«По прогнозу аналитиков, к 2050 году 70% населения станут городскими жителями. Но мы можем постараться в республике этот процесс замедлить, вкладываясь в будущее юных предпринимателей», — подчеркнул Шамсиев.

Начальник отдела Министерства образования и науки РТ Татьяна Иванова в своем выступлении отметила, что «Школьный бизнес-старт» — крупномасштабный проект, реализуемый в Татарстане. Его участниками в этом году стали более 12 тыс. учеников из 62 общеобразовательных школ.

«Это проект уже вошел в историю республики. Мы благодарны Президенту Татарстана за поддержку этой инициативы», — отметила Иванова.

В рамках республиканской программы «Школьный бизнес-старт» учащиеся 5 — 7-х классов прошли обучение в формате деловой игры. Ребята составили портрет предпринимателя, прошли специальное тестирование, разработали собственные проекты, бизнес-планы и PR-кампании. Показавшие лучшие результаты учащиеся прошли углубленное обучение теоретическим и практическим навыкам предпринимательской деятельности. Они научились работать в команде и попробовали себя в качестве предпринимателей. На ярмарке школьники представили результаты своего труда.

«Я рада, что юные предприниматели идут не по пути „купи дешевле и продай дороже“, а по пути производства либо оказания услуг. Это главное, что мы хотели заложить в их головы, и это стратегически верное решение, которого от нас ждала республика», — сообщила руководитель детского города «КидСпейс» Елена Тихонова.

Она добавила, что работа по обучению детей предпринимательским навыкам проводится в республике достаточно давно. Однако «Школьный бизнес-старт» — дебютный проект такого масштаба и уровня. Школьная ярмарка — завершающее мероприятие программы в 2022 году, однако на этом работа не заканчивается. В феврале 2023 года участников проекта ждет чемпионат бизнес-кейсов. Финальный слет школьных бизнес-компаний намечен на апрель 2023 года. В нем примут участие 20 команд, в составе которых будут соревноваться 120 учеников. Все они получат уникальный опыт, а две лучшие команды отправятся в «Сколково».

Организаторами проекта «Школьный бизнес-старт» выступают Министерство экономики РТ и Министерство образования и науки РТ. Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В новом году проект «Школьный бизнес-старт» охватит еще больше школ из районов республики. Кроме того, по словам Айрата Шамсиева, он послужит положительным примером для других регионов страны.