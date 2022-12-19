Юные православные футболисты сразились за Кубок митрополита

В Казани прошли соревнования по мини-футболу на Кубок митрополита Казанского и Татарстанского. Новогодний турнир провели на крытом футбольном манеже Sport City на территории Казанского ипподрома. Организатором выступила епархиальная комиссия по вопросам физической культуры и спорта. Участниками стали спортсмены 2015 года рождения, которые приехали из Зеленодольска, Волжска и Чебоксар, а также казанские команды.

Пресс-служба Татарстанской митрополии Фото: ©

Перед тем, как на поле прозвучал первый свисток, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл обратился к юным спортсменам с приветствием.

«Если вы, ребята, будете продолжать также хорошо играть, то у нас в стране будет совершенно другой футбол. Вы должны вырасти сильными, мужественными, благочестивыми людьми, которыми Родина будет гордиться», – заключил священнослужитель.

Пресс-служба Татарстанской митрополии Фото: ©

Поддержать юных футболистов пришли не только их родители, но и клирики Казанской епархии и представители ряда городских организаций.

Почетными гостями турнира стали заместитель председателя комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова и ведущий советник отдела Министерства спорта РТ Роман Каплиев.

Победу в турнире одержала казанская команда «Чемпион». Серебряным призером стал коллектив учащихся казанской гимназии №16. Бронзу завоевала команда Champion kids из Зеленодольска. Все участники соревнований получили сладкие и памятные подарки, а также медали и кубки.