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Религия
19 декабря 2022  17:27
Елена Фенина

Юные православные футболисты сразились за Кубок митрополита

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В Казани прошли соревнования по мини-футболу на Кубок митрополита Казанского и Татарстанского.  Новогодний турнир провели на крытом футбольном манеже Sport City на территории Казанского ипподрома. Организатором выступила епархиальная комиссия по вопросам физической культуры и спорта. Участниками стали спортсмены 2015 года рождения, которые приехали из Зеленодольска, Волжска и Чебоксар, а также казанские команды.

Пресс-служба Татарстанской митрополии

Фото: © 

Перед тем, как на поле прозвучал первый свисток, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл обратился к юным спортсменам с приветствием.

«Если вы, ребята, будете продолжать также хорошо играть, то у нас в стране будет совершенно другой футбол. Вы должны вырасти сильными, мужественными, благочестивыми людьми, которыми Родина будет гордиться», – заключил священнослужитель. 

Пресс-служба Татарстанской митрополии

Фото: © 

Поддержать юных футболистов пришли не только их родители, но и клирики Казанской епархии и представители ряда городских организаций.
Почетными гостями турнира стали заместитель председателя комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова и ведущий советник отдела Министерства спорта РТ Роман Каплиев

Победу в турнире одержала казанская команда «Чемпион». Серебряным призером стал коллектив учащихся казанской гимназии №16. Бронзу завоевала команда Champion kids из Зеленодольска. Все участники соревнований получили сладкие и памятные подарки, а также медали и кубки.

#Мини-футбол #митрополит Кирилл #татарстанская митрополия
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