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Юные патриоты Нижнекамска изучат военные дисциплины в палаточном лагере
В Нижнекамском районе Татарстана уже пятый год работает военно-патриотический лагерь «Азимут». Дети живут на лоне природы в палаточном городке, где обучаются строевой подготовке, сборе и разборке автомата.
Как правило, у подростков не получается сделать это с первого раза. Но к концу смены строевая подготовка у них отточена до совершенства. Учатся они здесь и другим военным дисциплинам.
«Так как у нас лагерь военно-патриотический, у нас есть сборка и разборка автомата. Стрельба из оружия — как соревнования. Раздаем грамоты за участие. Даже девочки разбирают. Есть девочка, которая завоевала первое место», — рассказала начальник военно-патриотического лагеря Ирина Вохминцева.
Лагерь организован 29-й школой при поддержке поискового отряда «Нефтехимик». Условия походные, но ребятам нравится.
«Вот тут нас встречает тамбур, здесь мы храним вещи, стульчик есть, окна открываем, если жарко. Тут спальные места — подушки, одеяла и спальные мешки. Есть сетка от комаров. Очень хорошо живется», — показал условия проживания Максим Кузнецов.
Каждый день расписан по минутам. Расписание предусматривает шестиразовое питание, теоретические и практические занятия по военной и туристической подготовке, спорт, игры, конкурсы. Часто к детям приезжают гости.
«Вот сегодня приезжали Союз десантников, очень интересно рассказывают, кормят вкусно», — поделился Дмитрий Питерцев.
«Здесь очень дружный коллектив, большинство из нашей школы. Здесь весело, все общаются — это и есть причина, по которой я сюда езжу», — заметила Дарья Галлямова.
Именно из-за дружной компании многие приезжают сюда из года в год. Смена рассчитана на детей в возрасте от семи до 18 лет.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в лагере «Чайка» Высокогорского района РТ юных патриотов обучат управлению БПЛА.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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