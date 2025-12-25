Юные нижнекамцы подготовили новогодние подарки для бойцов на передовой

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске воспитанники детского сада № 66 вместе с родителями и педагогами подготовили новогодние подарки для военнослужащих, находящихся сейчас на передовой.

В течение нескольких дней дети из разных групп делали открытки, своими руками создавали брелки и записывали пожелания для солдат. Готовые подарки дружно упаковали и разложили по коробкам.

В подготовительной группе царит особая предновогодняя атмосфера. Ребята завершают комплектование наборов и аккуратно упаковывают их для отправки.

В течение недели приятные сюрпризы собирали всем детским садом: одна группа рисовала поздравительные открытки, другая вместе с родителями готовила и украшала глазурью имбирные пряники.

Родители и коллектив детского сада также активно участвовали в сборе сладких подарков.

«Нашим бойцам желаем крепкого здоровья, чтобы все вернулись живыми и здоровыми, и наконец наступил мир на нашей планете», – говорит воспитатель подготовительной группы детского сада № 66 Оксана Казаморова.

В подарочные наборы вошли открытки, имбирные пряники, брелоки с пожеланиями, чай, кофе и сладости. Несмотря на юный возраст, дети понимают, как важно для бойцов такое внимание.

«Мы рисовали открытки для солдат. Я нарисовала танк и самолет. Готовили сладости для солдат, чтобы они попили чай», – рассказывает воспитанница детского сада № 66 Айгуль Арсланова.

«Я хочу, чтобы они вернулись живыми», – добавляет она.

С недавних пор детский сад № 66 присоединился к всероссийскому «Движению первых». Кроме того, здесь уже несколько лет действует собственная команда волонтеров-дошкольников «Помогаторы».

Детский сад активно сотрудничает с нижнекамским волонтерским центром – взаимодействие продолжается уже четыре года.

«Волонтерский центр с 66-м садиком сотрудничает четыре года. Они регулярно проводят добровольческие, патриотические мероприятия, часто взаимодействуют с нами, приглашают. Сегодня мы собрались, чтобы сделать приятное солдатам в преддверии Нового года. Мы очень рады, что есть сады и люди, которые с малого возраста приучают к безвозмездной помощи и благим делам», – отметила тим-лидер нижнекамского волонтерского центра Алена Пушкарева.

Все собранные детскими руками подарки аккуратно уложили в коробки. В конце декабря они отправятся к военнослужащим – посылки передадут волонтеры группы «По зову сердца».

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

