Юные нижнекамцы — победители цифрового хакатона получат поддержку казанского «ИТ-парка»

Победители хакатона «Лучшие цифровые решения для города» — студенты политехнического колледжа имени Королева получат поддержку казанского «ИТ-парка» и Центра развития талантов Ак Барс Банка. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Центре по поддержке и развитию бизнеса Нижнекамска.

На конкурс ребята представили проект «Мобильный кружок IT-улиточка». По словам победителей, «Мобильный кружок IT-улиточка» направлен на обучение сельских детей азам программирования и 3D-моделирования, чтобы они более свободно чувствовали себя в этом направлении, а в последующем, возможно, связали свое будущее с IT-профессией.

За два месяца реализации своего проекта ребята провели несколько встреч со школьниками села Прости Нижнекамского района.

«Однако студенты столкнулись с отсутствием техники и программного обеспечения для работы с участниками кружка. Пока они используют собственную технику», — отметили в центре.

В итоге для победителей была проведена видеоконференция в режиме zoom с участием начальника отдела по поддержке и развитию предпринимательства Нижнекамска Евгения Борисова, представителя ИT-парка Мансура Низамова и директора Центра развития талантов Ак Барс Банка Александра Хаметзянова.

Участники встречи решили, что ребята составят план дальнейших действий по проекту (график работы кружка, количество обучаемых), подготовят его презентацию и защитят свой проект. В случае успешной защиты для проекта «Мобильный кружок IT-улиточка» будет закуплена техника и программное обеспечение, а ИТ-парк выступит в качестве партнера-координатора.