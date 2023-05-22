Юные нижнекамцы этим летом смогут отдохнуть на побережье Черного моря

Юные нижнекамцы предстоящим летом смогут отдохнуть в лагерях у Черного моря. Речь идет о лагерях «Глобус» и «Витязево» в Краснодарском крае и лагере «Крым» в Алуште Республики Крым. Об этом на деловом понедельнике доложил и. о. начальника Управления по делам молодежи Фарит Шаяхметов.

«Отдых ребят организуется в рамках Года педагога и наставника, Года национальных культур и традиций совместно с общероссийским „Движением первых“», — уточнил спикер.

Помимо этого, в этом году за счет средств бюджета Республики Татарстан обеспечат путевками 130 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это 30 путевок в палаточный лагерь «Дети галактики» Мамадышского района, 60 путевок в нижнекамские муниципальные лагеря «Камский Артек», «Заря» и лагерь «Раздолье» Чистопольского района. Еще 40 путевок выделяются в профильную смену стационарного лагеря «Саулык», где отдых запланирован на осенние каникулы.

«Одна из основных задач летней кампании — предупреждение роста детской и подростковой преступности, безнадзорности несовершеннолетних. Особое внимание должно быть уделено детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации», — отметил Фарит Шаяхметов.

Кроме того, отдых 55 воспитанников детского дома запланирован в лагере «Заря». Помимо этого, 25 путевок предназначены для детей из приюта «Балкыш», а еще 25 путевок в лагеря «Камский Артек» и «Заря» — для детей из семей с социально-опасным положением.

«В этом году при поддержке Министерства по делам молодежи в „Камский Артек“ запланирован заезд 50 детей из ЛНР и ДНР», — добавил спикер.

Будет выделена и дополнительная субсидия из бюджета Республики Татарстан на 16 путевок в «Камский Артек» для детей из семей мобилизованных.

Для безопасного отдыха в лагерях обеспечена круглосуточная охрана. В муниципальных лагерях она осуществляется силами ЧОП «Скиф», а в ведомственных лагерях — ЧОП «Застава». Тревожная кнопка выведена на пульт Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по РТ.