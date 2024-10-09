Юные мусульмане смогут побороться за кубок ДУМ РТ в Набережных Челнах

В спортивной школе олимпийского резерва «Витязь» имени М. Бибишева в Набережных Челнах состоится XV Всероссийский турнир по национальной борьбе «көрәш» и армрестлингу на кубок Духовного управления мусульман Татарстана.

Ежегодные соревнования направлены на популяризацию национальной борьбы и армрестлинга среди мусульманской молодежи, а также активного и здорового образа жизни. Кроме того, соревнования направлены на воспитание у молодежи духовной стойкости и выносливости, на укрепление дружеских и братских отношений между спортсменами.

Главным призом станет путёвка в хадж, которая будет разыграна путем жеребьёвки среди победителей. Победителей наградят дипломами и денежными призами. Команда, набравшая максимальное количество баллов, получит кубок ДУМ РТ.

Для участия в татарской борьбе допускаются мусульмане, достигшие 18-летнего возраста, имеющие хорошую физическую подготовку и успешно прошедшие тестирование по правильному чтению намаза. Соревнования будут проводиться в различных весовых категориях: до 60, до 70, до 80, до 90, до 100 и свыше 100 кг. В рамках армрестлинга также будут соревнования в категориях до 70, до 85 и свыше 85 кг. В этом году добавлена категория в армрестлинге для возрастных спортсменов – 60 лет и старше.

Мероприятие пройдет в рамках Года семьи в России и Года халяльного образа жизни, инициированного муфтиятом Татарстана. Организаторами соревнований выступают ДУМ РТ и Набережночелнинский мухтасибат. Планируется, что в турнире примут участие около 100 спортсменов из Татарстана и соседних регионов.