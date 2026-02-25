news_header_top
Общество 25 февраля 2026 10:00

Юные казанцы купили почти 60 тыс. билетов по «Пушкинской карте» в прошлом году

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Юные жители столицы Татарстана в прошлом году приобрели 59,8 тыс. билетов на культурные мероприятия в рамках программы «Пушкинская карта». Об этом сообщает пресс-центр мэрии города со ссылкой на управление культуры.

Общий объем средств, направленных молодежью на посещение спектаклей, концертов и кино, составил 29,9 млн рублей.

Проект, запущенный в 2021 году, позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет посещать учреждения культуры за счет государства. Программа реализуется в рамках национального проекта «Семья». Каждому участнику ежегодно начисляется 5 тыс. рублей, которые можно использовать для оплаты билетов на культурные мероприятия.

#Пушкинская карта #нацпроекты #национальные проекты
