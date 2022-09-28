Юные инспекторы движения РТ победили во всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»

Татарстанцы победили в командном зачете Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», второе и третье места заняли школьники из Москвы и Тюменской области. Церемония закрытие финала состязания состоялась в Калуге, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

«Конкурс проходил в шести номинациях: “Знание основ оказания первой помощи”, “Основы безопасности жизнедеятельности”, “Автогородок”, “Фигурное вождение”, “Знатоки правил дорожного движения” и “Вместе за безопасность дорожного движения”», – отметили в министерстве.

Для состязаний в каждой номинации была построена станция, где конкурсанты демонстрировали свои навыки. В частности, сдали индивидуальный экзамен на знание дорожного движения и основ оказания первой помощи, продемонстрировали умение управлять велосипедом на специальной площадке.

В конкурсе приняли участие 336 школьников 12–14 лет, победители региональных этапов соревнований из 84 регионов России.

Это движение существует с 1973 года и объединяет более 450 тыс. школьников в возрасте от 8 до 16 лет всех субъектов РФ.